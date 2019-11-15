Россия и Китай усилят сотрудничество в сфере туризма

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму РФ и министерство культуры и туризма КНР подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере координации деятельности в туризме, где предусмотрено сотрудничество для подготовки гидов и руководителей туристских групп, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сторонами подписания выступили глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй.
Основной целью меморандума стала защита законных прав и интересов туристов и туристских организаций двух стран. Для ее достижения Ростуризм и министерство культуры и туризма КНР договорились о создании совместной рабочей группы.
"Основными направлениями деятельности рабочей группы станут: осуществление сбора и обмена информацией о текущем состоянии национального рынка туристских услуг, укрепление сотрудничества в сфере регулирования туристского рынка, сближение требований к стандартам качества предоставляемых туристских услуг и базовой стоимости типовых туристских продуктов", - говорится в сообщении.
Большое внимание будет уделено "сотрудничеству в сфере подготовки гидов и руководителей туристских групп".
Кроме того, рабочая группа будет осуществлять контроль над соблюдением туристскими организациями национального законодательства в области туризма, предоставлением туристских услуг и их соответствием стандартам качества.
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В сообщении приводятся слова Догузовой, которая заявила, что Китай является для России приоритетным туристическим рынком. "Гости из КНР уже сейчас занимают первое место по визитам в Россию из стран дальнего зарубежья, поэтому вопросы повышения качества туристских услуг являются наиболее актуальными для наших стран. Создание совместной рабочей группы позволит Ростуризму в тесном контакте с китайскими коллегами заняться решением вопросов, которые выведут туристические обмены между Россией и Китаем на качественно иной уровень", - прокомментировала ситуацию она.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".