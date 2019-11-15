Россия и Китай усилят сотрудничество в сфере туризма

Основной целью меморандума стала защита законных прав и интересов туристов и туристских организаций двух стран. Для ее достижения Ростуризм и министерство культуры и туризма КНР договорились о создании совместной рабочей группы.

"Основными направлениями деятельности рабочей группы станут: осуществление сбора и обмена информацией о текущем состоянии национального рынка туристских услуг, укрепление сотрудничества в сфере регулирования туристского рынка, сближение требований к стандартам качества предоставляемых туристских услуг и базовой стоимости типовых туристских продуктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, рабочая группа будет осуществлять контроль над соблюдением туристскими организациями национального законодательства в области туризма, предоставлением туристских услуг и их соответствием стандартам качества.

В сообщении приводятся слова Догузовой, которая заявила, что Китай является для России приоритетным туристическим рынком. "Гости из КНР уже сейчас занимают первое место по визитам в Россию из стран дальнего зарубежья, поэтому вопросы повышения качества туристских услуг являются наиболее актуальными для наших стран. Создание совместной рабочей группы позволит Ростуризму в тесном контакте с китайскими коллегами заняться решением вопросов, которые выведут туристические обмены между Россией и Китаем на качественно иной уровень", - прокомментировала ситуацию она.