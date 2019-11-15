Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T18:59Z
https://ria.ru/20191115/1560992801.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_101:0:1891:1007_1036x0_80_0_0_305fc60023c8665b33fb301a7f3a3ddc.jpg
РИА Новости

Россия и Китай усилят сотрудничество в сфере туризма

17:54 15.11.2019 (обновлено: 18:59 15.11.2019)
210
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПподписание документов по результатам российско-китайских переговоров
Пподписание документов по результатам российско-китайских переговоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пподписание документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму РФ и министерство культуры и туризма КНР подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере координации деятельности в туризме, где предусмотрено сотрудничество для подготовки гидов и руководителей туристских групп, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Вчера, 14:34
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Сторонами подписания выступили глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй.
Основной целью меморандума стала защита законных прав и интересов туристов и туристских организаций двух стран. Для ее достижения Ростуризм и министерство культуры и туризма КНР договорились о создании совместной рабочей группы.
"Основными направлениями деятельности рабочей группы станут: осуществление сбора и обмена информацией о текущем состоянии национального рынка туристских услуг, укрепление сотрудничества в сфере регулирования туристского рынка, сближение требований к стандартам качества предоставляемых туристских услуг и базовой стоимости типовых туристских продуктов", - говорится в сообщении.
Большое внимание будет уделено "сотрудничеству в сфере подготовки гидов и руководителей туристских групп".
Кроме того, рабочая группа будет осуществлять контроль над соблюдением туристскими организациями национального законодательства в области туризма, предоставлением туристских услуг и их соответствием стандартам качества.
Российский и китайские флаги
14 ноября, 02:15
Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы
В сообщении приводятся слова Догузовой, которая заявила, что Китай является для России приоритетным туристическим рынком. "Гости из КНР уже сейчас занимают первое место по визитам в Россию из стран дальнего зарубежья, поэтому вопросы повышения качества туристских услуг являются наиболее актуальными для наших стран. Создание совместной рабочей группы позволит Ростуризму в тесном контакте с китайскими коллегами заняться решением вопросов, которые выведут туристические обмены между Россией и Китаем на качественно иной уровень", - прокомментировала ситуацию она.
Восьмой международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
600014
Обсудить 0
Санкт-Петербургский Международный культурный форумРостуризмКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Город Симферополь в Крыму
Крым посетила рекордная по числу журналистов международная делегация
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Здание посольства России в Риге
Посольство России осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии
Член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
В Общественной палате прокомментировали ситуацию с крымским зоопарком
Париж
Встреча в "нормандском формате" состоится девятого декабря в Париже
Девушка держит крендели
Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
Прокуратура
Жителя Великого Новгорода осудили за попытку сбыта наркотиков
Китайские пожарные на месте взрыва в Тяньцзине
В Гонконге у здания университета произошел пожар, сообщили СМИ
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты рассказали, почему монета в 50 рублей удобнее купюры
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин в БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями
Площадь Сан-Марко во время наводнения в Венеции
В Венеции призвали туристов не отказываться от планов на поездки
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил на слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Гостиница Космос
В Москве из-за возгорания в гостинице "Космос" эвакуировали 105 человек
Акция протеста в Тбилиси
В Тбилиси возобновилась акция протеста с требованием внеочередных выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния