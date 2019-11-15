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РИА Новости

Трамп в разговоре с Зеленским сравнил его победу на выборах со своей

17:49 15.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 апреля 2019 года сравнил его победу на выборах со своей, свидетельствует изложение содержания разговора, обнародованное в пятницу Белым домом.
"Думаю, вы отлично справитесь. У меня много друзей на Украине, которые знают вас и которым вы нравитесь. У меня много друзей на Украине и они, думаю, честно, ожидали, что вы победите. Думаю, в каком-то роде я сделал нечто похожее", - приводятся в документе слова Трампа.
Отмечается, что это не дословный пересказ беседы, а лишь "записи и воспоминания" сотрудников ситуационной комнаты и Совета национальной безопасности, отвечающих за фиксацию разговора.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:34
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