Трамп в разговоре с Зеленским сравнил его победу на выборах со своей

"Думаю, вы отлично справитесь. У меня много друзей на Украине, которые знают вас и которым вы нравитесь. У меня много друзей на Украине и они, думаю, честно, ожидали, что вы победите. Думаю, в каком-то роде я сделал нечто похожее", - приводятся в документе слова Трампа.