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РИА Новости

Эксперты рассказали, почему монета в 50 рублей удобнее купюры

18:09 15.11.2019 (обновлено: 20:51 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 копеек
Монеты номиналом 50 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Появление в России монеты в 50 рублей было бы удобно и для торговых предприятий, и для населения, к тому же ее выпуск дешевле купюры аналогичного номинала, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России знает, что вендинговая индустрия выступает за выпуск монеты в 50 рублей - им она нужна для сдачи, однако регулятору необходима уверенность, что новая монета прослужит хотя бы 20-30 лет, а с учетом активного развития безналичных платежей это неочевидно, заявил замглавы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко в интервью "Газете.ru".
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"Я считаю, что можно и нужно вводить. Железная монета дешевле в выпуске, чем бумажная купюра. Она значительно дольше находится в обращении. Плюс в различных автоматах по оплате удобно использовать монеты, и с учетом текущих цен также было бы логично и удобно расширить монетный ряд на 50-рублевую монету", - сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов согласен, что такая монета была бы гораздо удобнее для расчетов. "Монета в 50 рублей удобнее и дешевле в использовании, чем бумажная купюра, ее использование сделает более эффективными наличные расчеты, которые несмотря на рост доли безналичных расчетов остаются значительными", - отметил эксперт.
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По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, для вендинговой отрасли новая монета действительно была бы удобнее. "Компании, которые обслуживают автоматы самообслуживания, при наличии монет большого номинала могут настроить выдачу сдачи только монетами – технически это проще, чем выдавать и купюрами, и монетами", - пояснил он.
Вместе с тем эксперт не считает это необходимым. "Нельзя сказать, что это критически важный вопрос для вендинговых компаний или их потребителей – сейчас зачастую сдача зачисляется на лицевой счет мобильного телефона покупателя, и это всех устраивает", - отметил Волков.
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