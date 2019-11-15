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РИА Новости

Дети, пострадавшие в ДТП под Владимиром, застрахованы в "Росгосстрахе"

17:46 15.11.2019
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© Фото : Gus-infoДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном
© Фото : Gus-info
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дети, пострадавшие в результате аварии со школьным автобусом во Владимирской области в пятницу, могут получить выплаты в страховой компании "Росгосстрах", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
ДТП произошло в пятницу на дороге "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума". Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом "Газель", после чего оба автомобиля съехали в кювет, а "Газель" опрокинулась. В микроавтобусе ехали восемь детей и трое взрослых. За медицинской помощью обратился один взрослый и восемь детей, четверо из них были госпитализированы.
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"Дети, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Гусь-Хрустальным, могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) ... Ответственность перевозчика застрахована в ПАО "Росгосстрах", - приводятся в сообщении слова президента НССО Игоря Юргенса.
В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.
Согласно законодательству, каждому пострадавшему в ДТП в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллионов рублей.
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РосгосстрахГусь-ХрустальныйВладимирская областьОбщество
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