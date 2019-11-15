СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*

По данным ведомства, задержан гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, который с 2012 года занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат", а в 2013 году занял должность заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". "Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. По имеющейся информации, находясь на Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций "ИГИЛ"*, - говорится в сообщении.