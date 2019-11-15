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РИА Новости

СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*

17:44 15.11.2019 (обновлено: 18:07 15.11.2019)
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© Фото опубликовано СБУАль Бара Шишани
Аль Бара Шишани
© Фото опубликовано СБУ
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о задержании в Киевской области одного из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, гражданина Грузии Аль Бара Шишани.
"В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По данным ведомства, задержан гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, который с 2012 года занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат", а в 2013 году занял должность заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". "Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. По имеющейся информации, находясь на Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций "ИГИЛ"*, - говорится в сообщении.
Как утверждают в ведомстве, проведенная портретная экспертиза доказала, что "задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства"*. "Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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МВД ГрузииЦентральное разведывательное управлениеГрузияИсламское государствоСлужба безопасности УкраиныКиевВ мире
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