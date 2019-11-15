В Тобольске сотрудники МЧС и добровольцы спасли замерзающего лебедя

"Звонок о том, что в протоке замерзшей речки, находящейся в трех километрах от села Байкалово Тобольского района, плавает лебедь, поступил днем в четверг … от местного жителя Валерия Яковлева. Со слов Валерия Михайловича, одиноко плавающую птицу он заметил на этой речке еще пару недель назад, но не придал этому значения, так как водоем в то время был еще не покрыт льдом, птица свободно плавала и кормилась", - говорится в сообщении.