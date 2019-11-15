В Тобольске сотрудники МЧС и добровольцы спасли замерзающего лебедя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники МЧС и добровольцы в Тобольске спасли лебедя, замерзающего на речке при температуре ниже -20 градусов, сообщает в пятницу ГУМЧС по Тюменской области.
"Звонок о том, что в протоке замерзшей речки, находящейся в трех километрах от села Байкалово Тобольского района, плавает лебедь, поступил днем в четверг … от местного жителя Валерия Яковлева. Со слов Валерия Михайловича, одиноко плавающую птицу он заметил на этой речке еще пару недель назад, но не придал этому значения, так как водоем в то время был еще не покрыт льдом, птица свободно плавала и кормилась", - говорится в сообщении.
В четверг по дороге на рыбалку он увидел в полынье все того же лебедя. Температура на тот момент опустилась ниже -20 градусов, а поблизости были следы лис.
Получив сообщение, сотрудники МЧС организовали операцию по спасению лебедя, в которой приняли участие работники отдельного поста села Байкалово, местные жители и добровольцы из Тобольска. Лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, изредка выходил на лед. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды.
Спасенный никак не реагировал на людей, вел себя спокойно. Птицу отогрели и осмотрели, отмечается в сообщении.
Сейчас она находится в теплом вольере частного подворья: лебедь обеспечен кормом и водой, и с приходом весны, если состояние придет в норму, его выпустят в естественные условия, уточняет пресс-служба.