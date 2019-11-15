Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы мужчина арестован Раздольненским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд арестовал (подозреваемого) на срок до 14 января 2020 года", - сообщили в суде.
Сообщение об исчезновении девочки в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим девочки, на него завели уголовное дело.