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РИА Новости

Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

17:40 15.11.2019 (обновлено: 18:23 15.11.2019)
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© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы мужчина арестован Раздольненским районным судом на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Следователи задержали отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба управления СК по региону. Возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). По данным следствия, в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка.
"Суд арестовал (подозреваемого) на срок до 14 января 2020 года", - сообщили в суде.
Сообщение об исчезновении девочки в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны. В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим девочки, на него завели уголовное дело.
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