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РИА Новости

В Италии оценили состояние венецианской базилики Сан-Марко после потопа

17:35 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
РИМ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Наводнение в Венеции не нанесло непоправимого ущерба главному городскому собору Святого Марка, заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.
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В среду первый прокуратор собора Карло Альберто Тессерин говорил, что уровень воды в крипте базилики в пиковый момент наводнения достигал 120 сантиметров. По его словам, это произошло впервые с крупного наводнения 1966 года. Первый этаж собора также был заполнен водой.
"Крипта Сан-Марко снова погружена в воду. Мы проводим оценку ущерба, к счастью, непоправимого нет. Но для всей церкви понадобятся структурные вмешательства", - заявил министр журналистам после посещения собора.
По его словам, увиденное в Венеции воочию создает впечатление более тяжелого происшествия по сравнению с тем, что показывают по телевидению.
Франческини напомнил, что с сегодняшнего вечера министерство откроет возможность внесения по СМС пожертвований на восстановление Венеции.
Кроме того, в пятницу венецианская мэрия сообщила об открытии специального банковского счета для отправки средств как из Италии, так и из-за рубежа.
"Общественные здания, берега и набережные, базилика Сан-Марко и всё историческое и художественное наследие, музеи, школы острова, жилища, магазины и мастерские были разорены из-за "высокой воды" и яростного ветра", - говорится в сообщении мэрии.
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Ранее в пятницу центр мониторинга приливов предупредил, что Венецию ждет новый пик наводнения. Ближе к полудню уровень воды достиг 154 сантиметров, после чего вода пошла на спад.
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КультураДарио ФранческиниРимИталияВенецияВ мире
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