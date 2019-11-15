Первый год нацпроекта "Культура" дал хорошие результаты, заявил Любимов

РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Первый год реализации в стране национального проекта "Культура" принес позитивные результаты, заявил в пятницу губернатор Рязанской области Первый год реализации в стране национального проекта "Культура" принес позитивные результаты, заявил в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов

Николай Любимов принял 15 ноября на заседании рабочей группы государственного совета Российской Федерации по направлению "Культура". Заседание провел руководитель рабочей группы - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Обсуждались результаты деятельности за текущий год и задачи на 2020 год, а также опыт регионов. Рассматривались вопросы участия социально ориентированных НКО в реализации национального проекта, выполнения федерального проекта "Цифровая культура". Николай Любимов, как председатель подгруппы по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержки народного творчества доложил об итогах проведенной в 2019 году работы.

"Первый год реализации национального проекта "Культура" уже приносит позитивные результаты. Понятно, что нам еще многое надо сделать. Но люди видят, что появляются новые клубы, идет ремонт существующих, особенно сельских домов культуры, создаются модельные библиотеки. Спрос на дальнейшую работу по этому направлению возрастает", - сказал Любимов.

По его словам, в течение года подгруппой был проведен сбор актуальных предложений от регионов. Наиболее значимые инициативы представлены в минкультуры РФ. В их числе – создание программы "Земский работник культуры", которая позволит оказывать поддержку работникам культуры, желающим трудиться в сельской местности. Ряд предложений касается необходимости разработки мер федеральной поддержки народного творчества, строительства зданий для учреждений культуры, которые выводятся из помещений, подлежащих безвозмездной передаче религиозным организациям.

Любимов отметил, что во многих регионах существует реальная потребность в приобретении дополнительного транспорта для гастрольной деятельности, а также в строительстве многофункциональных зданий домов культуры площадью не менее 1800 квадратных метров в крупных селах. Глава Рязанской области проинформировал участников заседания об итогах специально проведенного мониторинга. Так, в настоящее время в среднем по субъектам РФ один автобус обслуживает порядка 24 культурно-досуговых учреждений и 47 коллективов. В крупных селах более 40 регионов необходимо строительство домов культуры.

"В Рязанской области строительство домов культуры с общей площадью не менее 1800 квадратных метров требуется в 17 населенных пунктах. На 15 культурно-досуговых учреждений и 42 творческих коллектива приходится сегодня один автобус", - сказал Любимов.

Губернатор выразил надежду, что инициативы, над которыми работала подгруппа в этом году, будут учтены и трансформированы в конкретные меры.

Руководитель рабочей группы Дмитрий Азаров сообщил, что проводимые мониторинги помогают также выявлять лидеров среди субъектов РФ в тех или иных направлениях, изучить их опыт и рекомендовать готовые эффективные кейсы для распространения.

"Секретариат рабочей группы направил лучшие региональные практики реализации государственной культурной политики для изучения и возможного внедрения в 17 субъектах РФ. Это в том числе опыт работы Рязанской области в рамках национального проекта "Культура", – сказал Азаров.