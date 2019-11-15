Рост промпроизводства в Чувашии за 10 месяцев 2019 года составил почти 5%

ЧЕБОКСАРЫ, 15 ноя – РИА Новости. Рост промышленного производства в Чувашии за десять месяцев текущего года составил почти 5%, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"За 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 104,8%. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий за девять месяцев текущего года составил 102%. Оборот розничной торговли вырос на 4%. Ввод жилья по итогам года прогнозируется на уровне не менее чем 107%", - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с журналистами.

По его словам, деятельность республиканских властей направлена на повышение качества жизни.

Кроме того, глава региона затронул проблему дефицита медицинских работников в учреждениях здравоохранения Чувашии. В настоящее время медицинские организации Чувашии укомплектованы врачами на 76,1%. По сравнению с предыдущими годами данный показатель сохраняется на том же уровне. На сегодняшний день общая потребность во врачах в Чувашии составляет 385 человек.