Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T17:32Z
https://ria.ru/20191115/1560991511.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156089/74/1560897407_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_704730f81548e707cc500b14ba68cf31.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить

17:32 15.11.2019
441
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Расследование в рамках процедуры импичмента должно быть завершено в свете заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко об отсутствии связи между расследованиями в отношении компании Burisma и военной помощью Киеву, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее Пристайко сообщил, что посол США в ЕС Гордон Сонланд не говорил ему о подобной связи и что сам Пристайко такой увязки никогда не видел.
"Этот импичмент, эта охота на ведьм, должен прекратиться с учетом заявления, сделанного вчера вечером президентом и министром иностранных дел Украины", - написал Трамп в Twitter.
Демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. При этом они обвиняют президента в том, что он ставил условием предоставление военной помощи Киеву. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.
Если палата представителей проголосует за импичмент, в сенате пройдет процесс над Трампом под руководством председателя Верховного суда Джона Робертса. По итогам пройдет голосование, где для импичмента и отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов. На данный момент республиканцы не собираются голосовать за отстранение Трампа.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
14 ноября, 19:52
Демократы еще не решили, объявлять ли импичмент Трампу, заявила Пелоси
540000
Обсудить 2
Вадим ПристайкоДональд ТрампМИД УкраиныВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп
Трамп в разговоре с Зеленским сравнил его победу на выборах со своей
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: экс-советника Трампа Стоуна признали виновным во лжи конгрессу
Президент США Дональд Трамп
Трамп не обсуждал с Зеленским политические вопросы при разговоре в апреле
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом опубликовал пересказ апрельского разговора Трампа и Зеленского
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Демократы еще не решили, объявлять ли импичмент Трампу, заявила Пелоси
Джеймс Ле Мезюрье
В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"
Париж
Встреча в "нормандском формате" состоится девятого декабря в Париже
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
В ходе протестов в Гонконге задержали двух граждан Германии
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Лидеры "нормандской четверки" договорились о встрече
Украинские пожарные
В Генштабе Украины назвали ситуацию на арсенале в Балаклее контролируемой
Аль Бара Шишани
СБУ сообщила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ*
Ангела Меркель
Меркель примет участие в саммите "нормандской четверки"
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния