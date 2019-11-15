Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Расследование в рамках процедуры импичмента должно быть завершено в свете заявления главы МИД Украины Расследование в рамках процедуры импичмента должно быть завершено в свете заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко об отсутствии связи между расследованиями в отношении компании Burisma и военной помощью Киеву, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп

Ранее Пристайко сообщил, что посол США в ЕС Гордон Сонланд не говорил ему о подобной связи и что сам Пристайко такой увязки никогда не видел.

The Impeachment Witch Hunt should be over with the statement made last night by the President and Foreign Minister of Ukraine. Nervous Nancy Pelosi, who should be home cleaning up the dangerous & disgusting Slum she is making of her District in San Francisco, where even the...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

"Этот импичмент, эта охота на ведьм, должен прекратиться с учетом заявления, сделанного вчера вечером президентом и министром иностранных дел Украины", - написал Трамп в Twitter

Демократы в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. При этом они обвиняют президента в том, что он ставил условием предоставление военной помощи Киеву. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.