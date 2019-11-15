На Ставрополье арестовали мужчину, напавшего на учительницу и детей

По данным следствия, днем 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке. Учительница начальных классов преградила ему путь, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая убийством, попытался ударить ее ножом, но она увернулась.