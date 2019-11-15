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РИА Новости

На Ставрополье арестовали мужчину, напавшего на учительницу и детей

17:30 15.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новость. Суд заключил под стражу мужчину, который напал на детей и учительницу в Нефтекумске, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
По данным следствия, днем 9 ноября в Нефтекумске мужчина с ножом, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке. Учительница начальных классов преградила ему путь, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая убийством, попытался ударить ее ножом, но она увернулась.
Отмечается, что в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений. "На основании решения суда на период расследования уголовного дела ранее судимый Владимир Давыдов будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.
В пятницу полиция вручила учительнице благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.
Полиция
14 ноября, 09:10
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СтавропольеСледственный комитет РФПроисшествия
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