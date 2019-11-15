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Нижегородская область
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РИА Новости

Никитин раскритиковал главу района за невыполненные поручения

17:26 15.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подверг жесткой критике главу Дальнеконстантиновского района за покосившийся забор и невыполненные поручения, отчитав его прилюдно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Видео рабочей поездки губернатора в Дальнеконстантиновский район с публичной критикой главы местного самоуправления Александра Чуевского было размещено в Telegram-канале нижегородского журналиста Андрея Вовка. Возмущенный увиденным, Никитин прилюдно отчитывает главу района, называя покосившийся забор "позорищем". "Если бы я знал, я бы взял с собой топор да гвозди, и сам бы сделал. Вам нужно, чтобы я сюда приехал, чтобы поправить забор? Как вам не стыдно, здесь же люди ходят", - заявляет губернатор на кадрах, снятых во время поездки.
"Глава Нижегородской области в пятницу открыл в Дальнем Константинове физкультурно-оздоровительный комплекс, после чего проверил, как выполняются его поручения по итогам визита в район в июле 2019 года. Так, Никитин поручил главе местного самоуправления расселить и снести сгоревший дом на улице Кочина. Пожар произошел в апреле 2018 года, однако до сих пор работа по расселению и сносу здания не завершена", - говорится в сообщении.
Губернатор заявил, что такие здания уродуют облик городов и поселков, а также представляют опасность для прохожих. "Вам самому не стыдно ходить по таким улицам? Вы что, не можете навести порядок в городе, держать свое слово и выполнять поставленные задачи, а не рассказывать про согласования?" - обратился Никитин к Чуевскому. Губернатор распорядился в течение недели решить вопрос с расселением, а затем и сносом дома. Для выплат собственникам будут выделены средства из резервного фонда правительства Нижегородской области.
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Главу региона разочаровал низкий уровень благоустройства в Дальнем Константинове. Так, в переулке Солнечном деревянный забор накренился на тротуар и мешает прохожим. Глава района рассказал, что с собственником дома проводили беседы, чтобы он содержал свое имущество в надлежащем виде. "У всех собственников разные возможности и не все могут сами решить проблему. Вы должны в таком случае не просто сообщать о проблеме, а помочь в ее решении", - заявил Никитин.
Также губернатор возмутился тем, что здание районного отделения Облпотребсоюза в центре поселка не приведено в порядок. Он поручил главе местного самоуправления тщательнее следить за состоянием территории. "Мы все знаем о финансовом положении муниципалитетов, но не надо совсем из себя бедных родственников делать. Это вопрос элементарной хозяйственности. Просто нужно взять метлу и убраться", - сказал Никитин, подчеркнув, что "это - сигнал всем руководителям муниципалитетов".
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