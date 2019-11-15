Лицензирование защитит животных от плохих дрессировщиков, считает эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Лицензирование поможет устранить ситуации, когда из-за некомпетентности артистов страдают работающие с ними животные, считает советник гендиректора Лицензирование поможет устранить ситуации, когда из-за некомпетентности артистов страдают работающие с ними животные, считает советник гендиректора Росгосцирка , народный артист РСФСР Анатолий Марчевский.

С января 2020 года в силу вступают положения закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий. Глава Росгосцирка Владимир Шемякин сообщил РИА Новости, что компания готова к 2020 году организовать работу совета, который мог бы консультировать Россельхознадзор по выдаче этих лицензий.

"Будет лицензирование. Это уберет стихийность, когда непонятно кто берет животное и, не имея опыта, знания и практики, создает те неудобные ситуации для самого животного (в результате которых оно страдает – ред.). Частник может быть, если он получит образование, опыт и получит лицензии", - заявил Марчевский РИА Новости на полях Петербургского культурного форума.

Он выразил надежду, что соответствующие меры по лицензированию будут приняты к концу года.

Также Марчевский считает, что отстранение животных от участия в цирковых программах, если оно когда-нибудь произойдет, станет "грубейшей ошибкой". "Тогда нужно убрать животных из квартир, и птичкам сказать, чтоб они не прилетали, и голуби не садились на памятники. Наоборот, нужно развивать и приходить к тому, что это единое целое. Потому что человек без животного будет лишен очень важного энергетического контакта", - считает Марчевский.