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РИА Новости

К поискам пропавшей матери актера Александра Носика подключились волонтеры

17:13 15.11.2019
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Сотрудник отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. К поискам пропавшей в Москве актрисы Марии Стерниковой, матери актера Александра Носика, подключились волонтеры, сообщила РИА Новости представитель артиста Кира Железняк.
Ранее в СМИ появилась информация, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера.
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"Мария Александровна действительно пропала вчера на прогулке. Мы обратились в полицию, сейчас ее ищут. К поискам подключилось волонтерское движение. Пока она не нашлась, будем благодарны за любую помощь", - сказала Железняк.
Стерникова с 1975 по 2005 год служила в Малом театре. Широкую известность в 1960-е годы ей принесла главная роль в фильме Эльёра Ишмухамедова "Нежность". Актриса также снималась в картинах "Спеши строить дом", "Всем - спасибо!", "Гостья из будущего" и других.
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Мария СтерниковаАлександр НосикМоскваОбщество
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