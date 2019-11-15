К поискам пропавшей матери актера Александра Носика подключились волонтеры

"Мария Александровна действительно пропала вчера на прогулке. Мы обратились в полицию, сейчас ее ищут. К поискам подключилось волонтерское движение. Пока она не нашлась, будем благодарны за любую помощь", - сказала Железняк.

Стерникова с 1975 по 2005 год служила в Малом театре. Широкую известность в 1960-е годы ей принесла главная роль в фильме Эльёра Ишмухамедова "Нежность". Актриса также снималась в картинах "Спеши строить дом", "Всем - спасибо!", "Гостья из будущего" и других.