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РИА Новости

Кабмин перенес сроки оценки готовности энергокомпаний к зиме

17:06 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ перенесло сроки оценки готовности к отопительному сезону для компаний электроэнергетики на 5 ноября, следует из постановления кабмина.
Сейчас оценка готовности компаний электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проводится до 15 ноября, также до этой даты муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Минэнерго РФ ранее в пятницу предложило сдвинуть сроки для оценки предприятий электроэнергетики на 5 ноября.
Срок получения паспорта готовности для муниципалитетов остается прежним - до 15 ноября.
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