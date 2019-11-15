Кабмин перенес сроки оценки готовности энергокомпаний к зиме

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ перенесло сроки оценки готовности к отопительному сезону для компаний электроэнергетики на 5 ноября, следует из постановления кабмина.

Сейчас оценка готовности компаний электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода проводится до 15 ноября, также до этой даты муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Минэнерго РФ ранее в пятницу предложило сдвинуть сроки для оценки предприятий электроэнергетики на 5 ноября.