Заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета

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19 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации под руководством заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея КЛИМОВА.