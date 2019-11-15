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РИА Новости

Заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета

17:03 15.11.2019 (обновлено: 17:19 15.11.2019)
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19 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации под руководством заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Андрея КЛИМОВА.
Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Белград – Пекин – Пномпень.

В мероприятии примут участие:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа ТОРТОСА;
- ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир ПЛИГИН;
- члены и эксперты Временной комиссии, представители иностранных государств, дипломатического корпуса, научных кругов.

Речь пойдет о международных аспектах борьбы с вмешательством извне во внутренние дела суверенных государств.

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