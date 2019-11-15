Заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета

Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Белград – Пекин – Пномпень.
В мероприятии примут участие:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа ТОРТОСА;
- ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир ПЛИГИН;
- члены и эксперты Временной комиссии, представители иностранных государств, дипломатического корпуса, научных кругов.
Речь пойдет о международных аспектах борьбы с вмешательством извне во внутренние дела суверенных государств.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В мероприятии примут участие:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа ТОРТОСА;
- ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир ПЛИГИН;
- члены и эксперты Временной комиссии, представители иностранных государств, дипломатического корпуса, научных кругов.
Речь пойдет о международных аспектах борьбы с вмешательством извне во внутренние дела суверенных государств.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/