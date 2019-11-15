Украинские спасатели получили сообщения о взрывах на арсенале в Балаклее

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины получила информацию о взрывах на Балаклейском военном арсенале, туда выехали спасатели, однако их не пустили, так как это территория военной части, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.
"В 14.35 (15.35 мск) поступили сообщения (о взрывах – ред.), выехали наши подразделения на место. Это произошло на территории воинской части, наши (спасатели – ред.) там не работают, их туда на место не пускают", - сообщили в пресс-службе.
В областной Госслужбе по ЧС уточнили, что их спасатели "на всякий случай" сформировали колоны и выехали в близлежащие районы.