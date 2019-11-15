Врачи приняли первых пациентов в обновленном ФАПе в удмуртском селе

УФА, 15 ноя - РИА Новости. Врачи узких специальностей приняли жителей села в Врачи узких специальностей приняли жителей села в Удмуртии в день открытия обновлённого после генерального ремонта фельдшерско-акушерского пункта, где будут получать медицинскую помощь порядка тысячи человек, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

Ранее сообщалось, что на средства благотворительного фонда "Сафмар" в селе Галаново Каракулинского района Удмуртии отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. В медицинском учреждении на сумму миллион рублей заменили покрытие пола, перегородки, окна, двери, светильники, систему отопления, облицевали кафелем процедурный кабинет. Кроме того, была приобретена новая мебель.

По данным пресс-службы главы Удмуртии, в ФАПе обслуживается более 600 жителей села Галаново, 120 из них – дети в возрасте до 14 лет, 116 – пенсионеры. Кроме того, доврачебная медицинская помощь оказывается дачникам.

"В целом это около тысячи местных жителей Сегодня в ФАПе состоялся первый после ремонта приём пациентов. Кроме фельдшера, приём вели терапевт, гинеколог и невролог Каракулинской центральной районной больницы. При этом надо отметить, что терапевт и узкие специалисты приезжают в Галаново каждые три месяца", - сообщает пресс-служба руководства региона.

Правительство Удмуртии сообщает, что в 2019 году благотворительным фондом "Сафмар" на реализацию социальных проектов в сельских районах Удмуртии было выделено 17 миллионов рублей. В этом году в Каракулинском районе благотворителем оказана помощь школам в подготовке к новому учебному году, Дому детского творчества, ДЮСШ и другим социальным учреждениям.

Ведомство отмечает, что поддержка благотворительного фонда способствует успешной реализации в Удмуртии национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным.