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РИА Новости

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Боливию

17:00 15.11.2019 (обновлено: 17:02 15.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Боливию до нормализации обстановки в стране, сообщается на сайте агентства.
При этом агентство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну в туристических целях, а тем, кто уже находится в Боливии - принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
МИД РФ 14 ноября рекомендовал россиянам отложить запланированные поездки в Боливию до снижения напряженности в стране.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
13 ноября, 11:07Сказано в эфире
"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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