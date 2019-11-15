Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Боливию

При этом агентство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну в туристических целях, а тем, кто уже находится в Боливии - принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
МИД РФ 14 ноября рекомендовал россиянам отложить запланированные поездки в Боливию до снижения напряженности в стране.
13 ноября, 11:07Сказано в эфире"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.