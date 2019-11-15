Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Боливию

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Боливию до нормализации обстановки в стране, сообщается на сайте агентства.

При этом агентство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страну в туристических целях, а тем, кто уже находится в Боливии - принимать все необходимые меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

МИД РФ 14 ноября рекомендовал россиянам отложить запланированные поездки в Боливию до снижения напряженности в стране.