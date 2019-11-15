Руденя: АПК должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области

ТВЕРЬ, 15 ноя- РИА Новости. Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области, заявил губернатор области Игорь Руденя.
По данным пресс-службы областного правительства, в настоящее время в АПК региона реализуются и планируются к реализации 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 57 миллиардов рублей и созданием более 3400 рабочих мест.
"Сегодня мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы", - отметил Руденя.
В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 миллиарда рублей.
В числе наиболее крупных инвестпроектов – строительство свиноводческого комплекса на 450 тысяч голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе, двух свиноводческих комплексов и комбикормового цеха в Ржевском районе.