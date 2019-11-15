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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-11-15T16:57Z
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РИА Новости

Руденя: АПК должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области

16:57 15.11.2019
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© РостсельмашЗерноуборочный комбайн
Зерноуборочный комбайн
© Ростсельмаш
ТВЕРЬ, 15 ноя- РИА Новости. Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области, заявил губернатор области Игорь Руденя.
По данным пресс-службы областного правительства, в настоящее время в АПК региона реализуются и планируются к реализации 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 57 миллиардов рублей и созданием более 3400 рабочих мест.

"Сегодня мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы", - отметил Руденя.

В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 миллиарда рублей.
В числе наиболее крупных инвестпроектов – строительство свиноводческого комплекса на 450 тысяч голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе, двух свиноводческих комплексов и комбикормового цеха в Ржевском районе.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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