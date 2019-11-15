Трамп посетит Великобританию в декабре для участия в саммите НАТО

"Президент также сделает акцент на потребности в том, чтобы НАТО обеспечивала свою готовность отреагировать на угрозы завтрашнего дня, включая те, которые исходят из киберпространства, которые несут вред нашей жизненно важной инфраструктуре и которые исходят от терроризма", - говорится в пресс-релизе.