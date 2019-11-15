Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T16:55Z
https://ria.ru/20191115/1560989552.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156027/23/1560272324_0:35:3072:1763_1036x0_80_0_0_fc9c34fc79bc39747b9db1ec4476f1e3.jpg
РИА Новости

Трамп посетит Великобританию в декабре для участия в саммите НАТО

16:55 15.11.2019
175
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию 2-4 декабря, где примет участие во встрече лидеров стран НАТО, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поедут в Соединенное Королевство со 2 по 4 декабря 2019 года для участия во встрече лидеров Организации Североатлантического альянса и приеме, организованном ее величеством королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце", - говорится в документе.
Трамп планирует обсудить "беспрецедентный прогресс" альянса в вопросе разделения финансового бремени, включая состоявшееся увеличение расходов на оборону более чем на 100 миллиардов долларов с 2016 года, отмечается в сообщении.
"Президент также сделает акцент на потребности в том, чтобы НАТО обеспечивала свою готовность отреагировать на угрозы завтрашнего дня, включая те, которые исходят из киберпространства, которые несут вред нашей жизненно важной инфраструктуре и которые исходят от терроризма", - говорится в пресс-релизе.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
14 ноября, 02:23
Бабиш заявил, что пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
410022
Обсудить 0
Меланья ТрампДональд ТрампНАТОВеликобританияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Турция депортировала в США боевика ИГ* американского происхождения
Украинские пожарные
В Генштабе Украины назвали ситуацию на арсенале в Балаклее контролируемой
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
Бельгийский офицер: боевики ИГ* применяли отработанные в Чечне методы
Актер Пирс Броснан с сыновьями Диланом и Парисом
Сыновей Пирса Броснона выбрали послами "Золотого глобуса" 2020
Тяжёлая огнемётная система залпового огня
Шойгу рассказал об учениях "Центр-2019"
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом опубликовал пересказ апрельского разговора Трампа и Зеленского
Джеймс Ле Мезюрье
В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин в БРИКС выражал обеспокоенность проблемой контроля над вооружениями
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
На учениях "Центр-2019" отработали новые формы военных действий
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Зеленского подтвердил встречу в "нормандском формате" 9 декабря
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Евросоюз призвал переходные власти Боливии готовить новые выборы
Париж
Встреча в "нормандском формате" состоится девятого декабря в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния