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РИА Новости

Бельгийский офицер: боевики ИГ* применяли отработанные в Чечне методы

16:53 15.11.2019
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Тактика, которую террористы "Исламского государства"* применяли на Ближнем Востоке, "напрямую" основана на методах, использованных незаконными вооруженными формированиями в Чечне, считает командующий элитной группой сил спецназначения бельгийской армии (SFG) Рафаэль Беше.
Такое мнение офицер высказал в статье, опубликованной в "Бельгийском военном журнале". Специализированное издание выходит под эгидой Высшего королевского института обороны. Сотрудники этого спецподразделения были задействованы в последние годы в операциях против террористов ИГ* в Ираке.
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"Что характерно для террористической угрозы последних лет, так это внедрение новых технологий. Напомним, во время терактов в Брюсселе и Париже террористы использовали приложения, которые легко доступны в интернете", - пишет Беше.
Он также высказывает мнение, что "тактика и процедуры, применяемые ИГ* на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тактик и процедур", которые применялись против федеральных сил в Чечне, но сейчас уже "с добавлением новейших технологий, таких как защищенная связь".
Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, начавшаяся в сентябре 1999 года, являлась новой фазой вооруженного конфликта между федеральными войсками и вооруженными формированиями Чеченской Республики (ЧР), созданными в нарушение законодательства Российской Федерации. Конфликт был вызван сепаратистскими устремлениями политической элиты и части населения Чечни на выход республики из состава РФ и ответными действиями российских федеральных властей, направленными на сохранение территориальной целостности страны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
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Исламское государствоБлижний ВостокБельгияЧечняВ мире
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