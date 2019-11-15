Бельгийский офицер: боевики ИГ* применяли отработанные в Чечне методы

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Тактика, которую террористы Тактика, которую террористы "Исламского государства" * применяли на Ближнем Востоке , "напрямую" основана на методах, использованных незаконными вооруженными формированиями в Чечне, считает командующий элитной группой сил спецназначения бельгийской армии (SFG) Рафаэль Беше.

Такое мнение офицер высказал в статье, опубликованной в "Бельгийском военном журнале". Специализированное издание выходит под эгидой Высшего королевского института обороны. Сотрудники этого спецподразделения были задействованы в последние годы в операциях против террористов ИГ* в Ираке.

"Что характерно для террористической угрозы последних лет, так это внедрение новых технологий. Напомним, во время терактов в Брюсселе и Париже террористы использовали приложения, которые легко доступны в интернете", - пишет Беше.

Он также высказывает мнение, что "тактика и процедуры, применяемые ИГ* на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тактик и процедур", которые применялись против федеральных сил в Чечне, но сейчас уже "с добавлением новейших технологий, таких как защищенная связь".

Контртеррористическая операция (КТО) на Северном Кавказе, начавшаяся в сентябре 1999 года, являлась новой фазой вооруженного конфликта между федеральными войсками и вооруженными формированиями Чеченской Республики (ЧР), созданными в нарушение законодательства Российской Федерации. Конфликт был вызван сепаратистскими устремлениями политической элиты и части населения Чечни на выход республики из состава РФ и ответными действиями российских федеральных властей, направленными на сохранение территориальной целостности страны.