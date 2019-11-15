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РИА Новости

Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов

16:48 15.11.2019 (обновлено: 20:26 15.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокСергей Горбунов
Сергей Горбунов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве скончался журналист Сергей Горбунов, один из тех, кто создал в России современную агентскую журналистику. Ему было всего 63 года. Очень эрудированный, с передовыми взглядами, он фактически с нуля создал информационную ленту РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования близким. "Достойнейший человек и яркий профессионал", — сказал Киселев.
Горбунов обладал уникальной способностью собирать команду, прививать молодым сотрудникам азарт к работе с новостями. Заложенные им традиции стали повседневной жизнью агентства.

"Мы познакомились еще в 1995 году в ИТАР-ТАСС, где он работал на выпуске. Я пришла к нему стажером, и он терпеливо и всегда доброжелательно с нуля учил меня работать. Он любил и умел работать с людьми, щедро делился знаниями", — рассказала Светлана Каражас, работающая сейчас в МИА "Россия сегодня".

"Часто строгий, но всегда справедливый, в неизменном костюме с иголочки, с хитрым прищуром и фирменными усами… Мастер найти нужное слово, сформулировать молнию, придумать развитие темы", — вспоминает Елена Глушакова, одна из учениц Горбунова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинДекан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА "Новости" Сергею Горбунову.
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА Новости Сергею Горбунову.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА "Новости" Сергею Горбунову.. Архивное фото

"Он мог отругать и тут же, сам больше тебя расстроившись, начать успокаивать типичным: "Видишь ли, деточка…" А если вам вдруг посчастливилось войти в круг его друзей, то ты понимал, насколько он интересный человек, как много он знает. Для него была очень важна работа, он буквально жил новостями. Уже отойдя от управления информационными потоками, он продолжал оставаться в курсе повестки дня и не раз предлагал интересные темы и повороты сюжетов", — говорит журналистка.

Его отличало хорошее чувство юмора, а любимым писателем был Ирвин Шоу. "Попугай в гробу смотрелся нелепо", — выносил он вердикт неудачному тексту цитатой Шоу. Больше же всего сотрудники, особенно молодые, любили его рассказы про времена работы в Никарагуа, Мексике и на Кубе. Латинская Америка оставалась его главной любовью, воспоминания о ней были яркими и очень смешными. Если не знать, что работа там отнюдь не была легкой, можно было подумать, что Сергей Валерьевич только и делал, что попадал в разные приключения, из которых хитроумно выпутывался.
Горбунов начал свой профессиональный путь в ТАСС в 1978 году после окончания факультета журналистики. Проработав там почти 20 лет, он пришел в РИА Новости, где наладил работу современной информационной службы. С 1996 года в течение десяти лет был заместителем руководителя, а затем руководителем Главной дирекции информации агентства. После назначения на пост заместителя генерального директора РИА Новости в 2006 году он по заданию руководства создал принципиально новое подразделение — Дирекцию специальных проектов, в обязанности которой вошло укрепление отношений с международными форумами и организациями, связями с российскими регионами. В последние годы работал советником гендиректора МИА "Россия сегодня".
О дате и месте прощания станет известно позднее.
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Сергей Горбунов (журналист)Россия сегодняМоскваРоссияОбщество
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