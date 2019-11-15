Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В Москве скончался журналист Сергей Горбунов
, один из тех, кто создал в России современную агентскую журналистику. Ему было всего 63 года. Очень эрудированный, с передовыми взглядами, он фактически с нуля создал информационную ленту РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
выразил соболезнования близким. "Достойнейший человек и яркий профессионал", — сказал Киселев.
Горбунов обладал уникальной способностью собирать команду, прививать молодым сотрудникам азарт к работе с новостями. Заложенные им традиции стали повседневной жизнью агентства.
"Часто строгий, но всегда справедливый, в неизменном костюме с иголочки, с хитрым прищуром и фирменными усами… Мастер найти нужное слово, сформулировать молнию, придумать развитие темы", — вспоминает Елена Глушакова, одна из учениц Горбунова.
Его отличало хорошее чувство юмора, а любимым писателем был Ирвин Шоу. "Попугай в гробу смотрелся нелепо", — выносил он вердикт неудачному тексту цитатой Шоу. Больше же всего сотрудники, особенно молодые, любили его рассказы про времена работы в Никарагуа, Мексике и на Кубе. Латинская Америка оставалась его главной любовью, воспоминания о ней были яркими и очень смешными. Если не знать, что работа там отнюдь не была легкой, можно было подумать, что Сергей Валерьевич только и делал, что попадал в разные приключения, из которых хитроумно выпутывался.
Горбунов начал свой профессиональный путь в ТАСС в 1978 году после окончания факультета журналистики. Проработав там почти 20 лет, он пришел в РИА Новости
, где наладил работу современной информационной службы. С 1996 года в течение десяти лет был заместителем руководителя, а затем руководителем Главной дирекции информации агентства. После назначения на пост заместителя генерального директора РИА Новости в 2006 году он по заданию руководства создал принципиально новое подразделение — Дирекцию специальных проектов, в обязанности которой вошло укрепление отношений с международными форумами и организациями, связями с российскими регионами. В последние годы работал советником гендиректора МИА "Россия сегодня".
О дате и месте прощания станет известно позднее.