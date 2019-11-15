Умер один из создателей российской агентской журналистики Сергей Горбунов

"Он мог отругать и тут же, сам больше тебя расстроившись, начать успокаивать типичным: "Видишь ли, деточка…" А если вам вдруг посчастливилось войти в круг его друзей, то ты понимал, насколько он интересный человек, как много он знает. Для него была очень важна работа, он буквально жил новостями. Уже отойдя от управления информационными потоками, он продолжал оставаться в курсе повестки дня и не раз предлагал интересные темы и повороты сюжетов", — говорит журналистка.