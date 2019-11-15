Росгвардия направила вертолет и сто человек тушить крымские пожары

"Получив запрос от ГУМЧС по Республике Крым, командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов принял решение о направлении в район ЧС свыше 100 военнослужащих и семи единиц техники, включая вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А", - рассказали в пресс-службе.