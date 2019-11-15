Росгвардия направила вертолет и сто человек тушить крымские пожары

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росгвардия направила 100 военнослужащих и вертолет в помощь МЧС для тушения лесного пожара в крымских горах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. Его площадь за первые сутки выросла с 3 до 20 гектаров. Утром в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации, к тушению привлекли самолет Бе-200. Сейчас площадь пожара превышает 50 гектаров.
"Получив запрос от ГУМЧС по Республике Крым, командующий Южным округом Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов принял решение о направлении в район ЧС свыше 100 военнослужащих и семи единиц техники, включая вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5А", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что наряду с Росгвардией пожар тушат силы МЧС, сводный отряд пожарной охраны Республики Крым, военнослужащие Черноморского флота и работники лесного хозяйства.
Вчера, 16:25Площадь пожара в Крыму возросла до 52 гектаров