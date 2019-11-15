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РИА Новости

В Архангельске состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти – 2019"

16:47 15.11.2019
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© Пресс-служба РоспатриотцентраВ Архангельске состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти-2019"
В Архангельске состоялось торжественное закрытие Вахты памяти-2019
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Торжественное закрытие всероссийской акции "Вахта памяти – 2019" состоялось в Архангельске 15 ноября, сообщает "Роспатриотцентр".
Участники "Поискового движения России" возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Также в рамках программы прошло пленарное заседание, на котором выступили представители ключевых партнерских организаций движения, а также исполнительной и законодательной власти.
В этом году поисковому движению Архангельской области исполнилось 30 лет. За это время участниками были найдены и подняты останки более 10 000 солдат, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Ваша работа, ваше честное, бескорыстное отношение к делу поддерживают благодарную память людей, не позволяют забыть о годах тяжелейших испытаний. Вы вносите весомый вклад в сохранение памяти о советских воинах. А память о героическом прошлом – это фундамент для будущих побед и свершений на благо нашей России", – сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Координатор "Поискового движения России" в Уральском федеральном округе Татьяна Астафьева отметила, что движению предстоит проделать большую работу в преддверии Года памяти и славы в честь 75-летия Победы.
"Мы делаем очень многое независимо от юбилеев, но именно в этот год к нам будет обращено особое внимание всего общества, всех граждан нашей страны", – сказала она.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииАлександр БугаевПоисковое движение РоссииВолонтерыРоспатриотцентрАрхангельская областьАрхангельск
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