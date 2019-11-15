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РИА Новости

Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области

16:43 15.11.2019 (обновлено: 19:28 15.11.2019)
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.
"Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, Госслужбы по ЧС. Они оценят ситуацию, потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад", - цитирует Столбового местное издание "Depo.Харьков".
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.
В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.
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Взрывы на арсенале в БалаклееИван СтолбовойИван СтолбовойБалаклеяВинницкая областьХарьковская областьВ мире
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