Турция депортировала в США боевика ИГ* американского происхождения

АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Турецкие власти выслали в США американского гражданина, примкнувшего к террористической группировке ИГ*, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. С тех пор он оставался на нейтральной территории между двумя КПП.
"Сегодня мы депортировали самолетом из Стамбула в США террориста американского происхождения, находившегося в нейтральной зоне на границе с Грецией", - сообщил Сойлу журналистам.
Он добавил, что всего в пятницу Турция выслала трех иностранцев, примкнувших к ИГ*. Их гражданство не уточняется.
* террористическая организация, запрещенная в России