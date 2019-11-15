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Война в Сирии
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РИА Новости

Турция депортировала в США боевика ИГ* американского происхождения

16:42 15.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Турецкие власти выслали в США американского гражданина, примкнувшего к террористической группировке ИГ*, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. С тех пор он оставался на нейтральной территории между двумя КПП.
"Сегодня мы депортировали самолетом из Стамбула в США террориста американского происхождения, находившегося в нейтральной зоне на границе с Грецией", - сообщил Сойлу журналистам.
Он добавил, что всего в пятницу Турция выслала трех иностранцев, примкнувших к ИГ*. Их гражданство не уточняется.
* террористическая организация, запрещенная в России
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14 ноября, 02:25
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Война в СирииСулейман СойлуВойна в СирииМВД ТурцииТурцияСШАВ мире
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