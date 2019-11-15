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РИА Новости

Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике

16:41 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир СергеевВид на Москву с высоты птичьего полета
Вид на Москву с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир Сергеев
Вид на Москву с высоты птичьего полета. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти Москвы и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве, который охватывает торгово-экономические, научно-технические и культурные сферы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.
"Акимат Алматы и правительство Москвы в ходе Дней культуры Москвы в Алматы 15 ноября подписали меморандум о сотрудничестве на 2020-23 годы. Документ направлен на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов и охватывает три направления взаимодействия: торгово-экономическое, научно-техническое и культурное", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает ряд мер по активизации торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия Москвы и Алматы, а открывшийся в 2019 году после реконструкции павильон "Казахстан" на ВДНХ будет способствовать проведению деловых мероприятий и переговоров.
Кроме того, в области научно-технического сотрудничества города планируют активнее обмениваться опытом в управлении ЖКХ, применении энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, организации электронного документооборота и вопросах развития транспортной инфраструктуры.
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"Гуманитарное сотрудничество между городами будет строиться на взаимодействии в сфере здравоохранения, образования, развития музейно-выставочной деятельности, организации театрально-концертных программ и гастролей. Кроме того, Москва и Алматы намерены уделять больше внимания участию молодежи и школьников в форумах, конференциях и фестивалях, проводимых городами, а также содействовать установлению прямых связей между спортивными организациями", - отмечается в сообщении.
При этом отдельным пунктом в меморандуме выделены мероприятия, посвященные годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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