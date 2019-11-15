Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти Власти Москвы Алматы подписали меморандум о сотрудничестве, который охватывает торгово-экономические, научно-технические и культурные сферы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

"Акимат Алматы и правительство Москвы в ходе Дней культуры Москвы в Алматы 15 ноября подписали меморандум о сотрудничестве на 2020-23 годы. Документ направлен на углубление дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов и охватывает три направления взаимодействия: торгово-экономическое, научно-техническое и культурное", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает ряд мер по активизации торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия Москвы и Алматы, а открывшийся в 2019 году после реконструкции павильон "Казахстан" на ВДНХ будет способствовать проведению деловых мероприятий и переговоров.

Кроме того, в области научно-технического сотрудничества города планируют активнее обмениваться опытом в управлении ЖКХ, применении энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, организации электронного документооборота и вопросах развития транспортной инфраструктуры.

"Гуманитарное сотрудничество между городами будет строиться на взаимодействии в сфере здравоохранения, образования, развития музейно-выставочной деятельности, организации театрально-концертных программ и гастролей. Кроме того, Москва и Алматы намерены уделять больше внимания участию молодежи и школьников в форумах, конференциях и фестивалях, проводимых городами, а также содействовать установлению прямых связей между спортивными организациями", - отмечается в сообщении.