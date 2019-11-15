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РИА Новости

В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"

16:39 15.11.2019 (обновлено: 16:55 15.11.2019)
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© AP PhotoДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© AP Photo
АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Причиной смерти основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье, по предварительным данным, было самоубийство, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в пятницу.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье был найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.

"Предварительно, это похоже на самоубийство, но мы ответственны в том, чтобы прояснить все детали. Расследование продолжается", - сказал Сойлу журналистам.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеТурцияВ мире
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