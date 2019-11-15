В Курганской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковой машиной на федеральной автодороге Р-354 в Курганской области, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 232-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись грузовой МАЗ и легковая LADA Kalina", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщила пресс-служба регионального УГИБДД, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком.
"В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека: водитель 1975 года рождения и его пассажиры - женщина 1994 года рождения и двое мужчин 1992 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД на данном участке дороги организовано реверсивное движение транспорта.
Вчера, 10:14В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП