В Курганской области в результате ДТП с грузовиком погибли четыре человека

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковой машиной на федеральной автодороге Р-354 в Грузовик столкнулся с легковой машиной на федеральной автодороге Р-354 в Курганской области , погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"На 232-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись грузовой МАЗ и легковая LADA Kalina", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека. К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщила пресс-служба регионального УГИБДД, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

"В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четыре человека: водитель 1975 года рождения и его пассажиры - женщина 1994 года рождения и двое мужчин 1992 и 1986 годов рождения", - говорится в сообщении.