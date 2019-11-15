Определены направления исследований НОЦ "Север" в Якутии

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Научно-образовательный центр "Север", создаваемый в Якутии, займется, в частности, исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях, сообщил глава правительства Якутии Владимир Солодов.

Солодов выступил на стратегической сессии в Москве, посвященной вопросу создания НОЦ "Север" в рамках нацпроекта "Наука", с участием представителей крупнейших промышленных компаний региона. В сессии приняли участие представители АК "АЛРОСА", ПАО "Мечел", ПАО "Полюс", АО "Полиметалл УК", АО "Колмар Груп", ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК), ПАО "Высочайший", АО "РНГ", GLOBALTEC и ООО "FAR EAST Minerals".

"Для нас принципиально важно, чтобы в работе будущего центра участвовали не только научные и образовательные организации, но и представители реального сектора экономики. На это делается ставка в проекте НОЦ. Речь идет о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, фундаментальных исследований и прикладных технологических разработок, которые могут лечь в основу защиты интересов и долгосрочной работы компаний. НОЦ позволит региону объединить науку, образование и реальный сектор для получения синергетического эффекта между участниками процесса", – привели слова Солодова в пресс-службе главы и правительства региона.

Он обратил внимание на то, что местные ученые уже сейчас готовы решать целый ряд задач, которые востребованы компаниями.

"Если говорить о прикладных разработках, то это исследования мерзлоты, новые технологии геологоразведки, строительство и новые материалы для экстремально низких температур. Сегодня обсуждались и конкретные технические задачи – решения в осуществлении кучного выщелачивания при низких температурах, которые применяется при обогащении золота, и доработка технологии беспилотной грузовой карьерной техники и так называемых автопоездов", – пояснил Солодов.

Представители компаний предложили на сессии создать совместный инжиниринговый центр, который позволит обмениваться разработками между всеми участниками центра.

"В основе НОЦ лежит идея о том, что проект в первую очередь должен финансироваться за счет внебюджетных источников. Министерство образования и науки исходит из того, что пропорции финансирования должны составлять 30% на 70%, где 70% – это внебюджетные источники. Сегодняшняя встреча показала, что это вполне реально. Мы действительно видим заинтересованность и готовность компаний финансировать не только прикладные, но и фундаментальные научные исследования, что для нас очень важно. Решение будет приниматься по итогам конкурса, который пройдет в июне 2020 года. Правительство республики активно работает над подготовкой заявки и нам еще многое предстоит сделать в этом направлении, но мы уверены в том, что Якутск станет ведущим научным центром в Арктике", – резюмировал глава правительства Якутии.

Научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север" создан в форме объединения без образования юридического лица на основе интеграции образовательных организаций высшего образования, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики на основании указа главы Якутии от 16 сентября 2019 года.