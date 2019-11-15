Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти Украины хотят закрыть телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK, потому что боятся объективной критики.
"Власть боится объективной критики. Поэтому заинтересована в том, чтобы NewsOne, "112 Украина" и ZIK прекратили невыгодное для нее вещание. Ведь телеканалы говорят о проблемах, которых из-за дилетантства и непрофессионализма команды Зеленского становится все больше", - написал Медведчук на своей странице в твиттере в пятницу.
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни.
Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Ранее Козак сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой государственной измене. Позднее он сообщил, что его допросили еще по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.