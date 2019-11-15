Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине

Каналы "112 Украина", NewsOne и Zik принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Ранее Козак сообщил, что его вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по обстоятельствам покупки телеканала "112.Украина", также во время допроса речь шла о его предполагаемой государственной измене. Позднее он сообщил, что его допросили еще по трем статьям: "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализация средств, полученных преступным путем".