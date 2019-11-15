Обвиняемому в изнасиловании врача в Саратове продлили арест до 16 декабря

Место нападения насильника на врача в Саратове

САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Суд в Саратове продлил до 16 декабря срок содержания под стражей обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного управления СК РФ

По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали до 16 ноября. СК РФ 13 ноября сообщил о передаче дела в суд для рассмотрения по существу.

"Судом продлена обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей на месяц, до 16 декабря", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в Кировском районном суде Саратова, рассмотрение дела об изнасиловании будет проходить в закрытом судебном процессе.

Ранее СК сообщал, что следователи задержали 55-летнего неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому предъявили обвинение в изнасиловании, вину он признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж.