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РИА Новости

Обвиняемому в изнасиловании врача в Саратове продлили арест до 16 декабря

16:32 15.11.2019
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© Фото : СК РФ по Саратовской области Место нападения насильника на врача в Саратове
Место нападения насильника на врача в Саратове
© Фото : СК РФ по Саратовской области
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове продлил до 16 декабря срок содержания под стражей обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного управления СК РФ.
По данным следствия, 16 сентября врач поликлиники Кировского района Саратова шла по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти нужный адрес. По пути в безлюдном месте он схватил доктора за шею, повалил на землю и надругался над нею, после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, предполагаемого насильника арестовали до 16 ноября. СК РФ 13 ноября сообщил о передаче дела в суд для рассмотрения по существу.
"Судом продлена обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей на месяц, до 16 декабря", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник полиции
11 ноября, 12:48
Австриец изнасиловал в Химках московскую школьницу, пишут СМИ
Как уточнили РИА Новости в Кировском районном суде Саратова, рассмотрение дела об изнасиловании будет проходить в закрытом судебном процессе.
Ранее СК сообщал, что следователи задержали 55-летнего неоднократно судимого и имеющего непогашенную судимость местного жителя, которому предъявили обвинение в изнасиловании, вину он признал. Обвиняемый сообщил следователю, что прежде был судим за убийство и грабеж.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что потерпевшей по делу проходит 24-летняя врач-педиатр. Представитель областного минздрава Александр Колоколов рассказывал РИА Новости, что врач была госпитализирована, ей оказывали необходимую помощь, в том числе психологическую.
Сотрудник полиции
11 ноября, 12:22
В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида
3200102
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Следственный комитет РФСаратовКировский районРоссияПроисшествия
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