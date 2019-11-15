Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера "Волчье логово" остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов. Об этом сообщает Fox News.
По данным канала, археологи нашли дом садовника, теплицы, подземную котельную, а также множество керамических и стеклянных изделий того времени.
Отмечается, что из-за страха быть отравленным Гитлер обязывал дегустаторов предварительно пробовать все овощи и зелень, выращенные в теплице.
"Волчье логово" было главной ставкой Гитлера и располагалось в городе Растенбург (сейчас Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии. В 1944 году в штаб-квартире было совершено неудачное покушение на фюрера. Сейчас "Логово" является музейным комплексом.
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