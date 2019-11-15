Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера "Волчье логово" остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов. Об этом сообщает Fox News

По данным канала, археологи нашли дом садовника, теплицы, подземную котельную, а также множество керамических и стеклянных изделий того времени.

Отмечается, что из-за страха быть отравленным Гитлер обязывал дегустаторов предварительно пробовать все овощи и зелень, выращенные в теплице.