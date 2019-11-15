Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T16:30Z
https://ria.ru/20191115/1560987988.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156096/80/1560968042_0:48:3012:1742_1036x0_80_0_0_96e8d4e59a9ebfe652389e32834bc766.jpg
РИА Новости

Моралес поздравил партию с назначением спикеров сената и палаты депутатов

16:30 15.11.2019
314
© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объявивший об отставке с поста президента Боливии Эво Моралес в Twitter поздравил свою партию MAS с назначением ее членов Серхио Чоке и Еву Копа Мурга на должности председателей палаты депутатов и сената.
Ранее сообщалось, что сенат Боливии выбрал в четверг новое руководство палаты, председателем на переходный период назначена Ева Копа Мурга из партии экс-президента Эво Моралеса MAS. Также в четверг на должность председателя палаты депутатов был избран Серхио Чоке.
"Я поздравляю (проявившее) единство парламентское представительство партии MAS, которое избрало братских жителей города Эль-Альто Серхио Чоке и Еву Копа на посты председателей палаты депутатов и сената. Я также воздаю должное мужественному населению Эль-Альто, которое осудило переворот и защищает демократию вместе с общественными организациями моей дорогой Боливии" - написал Эво Моралес в Twitter.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. MAS составляет большинство в обеих палатах, но в последнее время бойкотирует заседания.
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Вчера, 09:17
Моралес заявил, что вернется в Боливию при одном условии
610000
Обсудить 0
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил, что вернется к власти в Боливии без участия в выборах
Джеймс Ле Мезюрье
В Турции назвали предварительную причину смерти основателя "Белых касок"
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Акция протеста в Боливии
Эксперт рассказал об опасности этнического фактора беспорядков в Боливии
Киев
Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине, заявили в Киеве
Волчье логово в лесу Гёрлиц, Польша
Археологи рассказали о находке в ставке Гитлера
Акция протеста в Ла-Пасе
Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Германии заявили о поддержке усилий ССГ по расследованию крушения MH17
Компрессорная станция
В Eurogas отметили необходимость использования возобновляемого газа
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Рада отказалась отменить закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Боливия
Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
Коалы
На помощь пострадавшим в Австралии коалам собрали более 640 тысяч долларов
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Бразилия дорожит своим статусом в БРИКС, заявил эксперт
Площадь Независимости в Киеве
На Украине разработают законопроект о защите прав нацменьшинств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния