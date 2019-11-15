Моралес поздравил партию с назначением спикеров сената и палаты депутатов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объявивший об отставке с поста президента Боливии Эво Моралес в Twitter поздравил свою партию MAS с назначением ее членов Серхио Чоке и Еву Копа Мурга на должности председателей палаты депутатов и сената.
Ранее сообщалось, что сенат Боливии выбрал в четверг новое руководство палаты, председателем на переходный период назначена Ева Копа Мурга из партии экс-президента Эво Моралеса MAS. Также в четверг на должность председателя палаты депутатов был избран Серхио Чоке.
"Я поздравляю (проявившее) единство парламентское представительство партии MAS, которое избрало братских жителей города Эль-Альто Серхио Чоке и Еву Копа на посты председателей палаты депутатов и сената. Я также воздаю должное мужественному населению Эль-Альто, которое осудило переворот и защищает демократию вместе с общественными организациями моей дорогой Боливии" - написал Эво Моралес в Twitter.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. MAS составляет большинство в обеих палатах, но в последнее время бойкотирует заседания.