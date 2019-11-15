Моралес поздравил партию с назначением спикеров сената и палаты депутатов

"Я поздравляю (проявившее) единство парламентское представительство партии MAS, которое избрало братских жителей города Эль-Альто Серхио Чоке и Еву Копа на посты председателей палаты депутатов и сената. Я также воздаю должное мужественному населению Эль-Альто, которое осудило переворот и защищает демократию вместе с общественными организациями моей дорогой Боливии" - написал Эво Моралес в Twitter.