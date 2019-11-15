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Воронежская область
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РИА Новости

В Воронежской облдуме прокомментировали формирование бюджета

16:30 15.11.2019
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© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж
© Fotolia / Mulderphoto
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Формирование статей бюджета Воронежской области с каждым годом проходит все более открыто и конструктивно, заявил журналистам председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
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На заседании комитетов экономического и социального блоков Воронежской областной думы парламентарии рассмотрели проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
Принявший участие в заседании Нетёсов отметил, что документ поступил в региональный парламент в установленный законодательством срок, и уже активно обсуждается депутатским корпусом в тесном взаимодействии с представителями исполнительных органов власти региона, муниципальных образований, экспертным сообществом. Особое внимание председатель облдумы уделил принципам рассмотрения главного финансового документа региона.
"Главное, что формирование статей бюджета с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, в конструктивном ключе, с учетом мнения жителей региона. Проект документа на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, но в то же время предусматривает значительные средства на развитие и принимает во внимание участие региона в приоритетных национальных проектах", - сказал Нетёсов.
По данным заксобрания, общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств пока запланирован в сумме 110 миллиардов 670 миллионов рублей. Исходя из этого объема и с учетом показателей долговой устойчивости определены максимальные расходные возможности - 113 миллиардов 561 миллион рублей. Дефицит в размере 2,89 миллиарда рублей является условным и имеет гарантированные источники финансирования.
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Как информирует облдума, наиболее весомыми доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые составляют почти 62% в собственных доходах, или около 54 миллиарда рублей. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 миллиарда рублей.
По итогам рассмотрения главного финансового документа области Нетёсов отметил, что приоритетом при составлении бюджета, как и прежде, остается выплата заработной платы, поскольку это основная государственная функция.
"В 2020 году повышение зарплат бюджетникам будет продолжено. Дополнительные расходы областной казны на оплату труда, связанные с выполнением принятых на федеральном уровне решений, составят более 3,1 миллиарда рублей. Это на 1,6 миллиарда рублей (более чем в два раза) выше аналогичных расходов 2019 года", - рассказал Нетёсов.
Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По словам Нетёсова, по ряду социальных направлений они существенно вырастут. Так, общие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение на 2020 год составят почти 45,58 миллиарда рублей, что на 4,264 миллиарда рублей (10,3%) больше уровня 2019 года. Консолидированные расходы бюджета в сфере образования в 2020 году оцениваются в 34,329 миллиарда рублей, рост к уровню 2019 года - 2,375 миллиарда рублей или 7,4%. Расходы региональной казны на физкультуру и спорт в следующем году составят 957 миллионов рублей, что на 164 миллиона рублей или 20,7% выше уровня 2019 года.
Депутаты одобрили проект закона о бюджете.
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"Двадцать пятого ноября проекты законов будут еще раз рассмотрены на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. Третьего декабря законопроекты будут рассмотрены на пленарном заседании областной Думы в первом чтении, а 17 декабря – во втором чтении", – рассказал Нетёсов.
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Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьВоронежЭкономика
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