В Германии заявили о поддержке усилий ССГ по расследованию крушения MH17

БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Германии поддерживает работу Совместной следственной группы (ССГ) по Правительство Германии поддерживает работу Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения самолета MH17 на востоке Украины, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер

Ранее ССГ сообщила, что ищет свидетелей, которые могли бы предоставить дополнительную информацию по крушению малайзийского Boeing. Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта 2020 года.

"Мы рассматриваем это, как и прежде, так, что расследование совместной комиссии является важным вкладом в прояснение крушения самолета MH17. Мы поддерживали работу этой комиссии с самого начала", - заявила она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, как правительство оценивает новые данные комиссии.

Деммер отметила, что ССГ выдвигается в своей работе "серьезные обвинения".

"Мы едины с нидерландским правительством и другими правительствами, которые его поддерживают, что виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Естественно, также Россия должна конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - добавила представительница правительства.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.