Структура ДУМ Татарстана включена в состав Всемирного совета по халялю

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Татарстанский комитет по халяльной продукции включен в состав исполкома Генеральной Ассамблеи Всемирного совета "Халяль" (Word Halal Council - WHC), сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Ирек Зиганшин.

"Принятый на заседании WHC в Джакарте документ дает право голосовать на заседаниях Ассамблеи и участвовать в ее деятельности. Таким образом, сертификат этой авторитетной организации является свидетельством международного признания деятельности Комитета. Наша организация стала членом WHC в 2014 году", - сказал представитель ДУМ РТ.

Он также отметил, что включение в состав всемирно признанной организации повышает авторитет российских исламских центров в арабо-мусульманском мире.

Всемирный Совет Халяль (World Halal Council) был учрежден в Индонезии в 1999 году с целью "укрепления братства и сотрудничества среди органов сертификации Халяль во всем мире". Сейчас Совет объединяет более десятки стран мира и является международным координирующим органом в индустрии халяль.