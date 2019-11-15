Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-15T16:28Z
https://ria.ru/20191115/1560987786.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150635/13/1506351318_0:177:3014:1872_1036x0_80_0_0_66da762a6f904ad49b5aa36ee4336d5d.jpg
РИА Новости

Структура ДУМ Татарстана включена в состав Всемирного совета по халялю

16:28 15.11.2019
63
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПервый халяльный супермаркет в Казани
Первый халяльный супермаркет в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Татарстанский комитет по халяльной продукции включен в состав исполкома Генеральной Ассамблеи Всемирного совета "Халяль" (Word Halal Council - WHC), сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Ирек Зиганшин.

"Принятый на заседании WHC в Джакарте документ дает право голосовать на заседаниях Ассамблеи и участвовать в ее деятельности. Таким образом, сертификат этой авторитетной организации является свидетельством международного признания деятельности Комитета. Наша организация стала членом WHC в 2014 году", - сказал представитель ДУМ РТ.

Он также отметил, что включение в состав всемирно признанной организации повышает авторитет российских исламских центров в арабо-мусульманском мире.
Всемирный Совет Халяль (World Halal Council) был учрежден в Индонезии в 1999 году с целью "укрепления братства и сотрудничества среди органов сертификации Халяль во всем мире". Сейчас Совет объединяет более десятки стран мира и является международным координирующим органом в индустрии халяль.
Татарстан стал первым регионом в России, который в 2009 г. в зарегистрировал в Росстандарте "Систему добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама - система халяль (Halal)". Его разработчиком является Комитет по стандартам халяль ДУМ РТ в сотрудничестве с РСМЦ "Тест-Татарстан".
Первый халяльный супермаркет в Казани
26 апреля, 14:06Республика Татарстан
Власти в Татарстане рассказали о росте рынка продуктов халяль
100001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРосстандартМоскваТатарстанРоссияДжакартаОбщество
Рекомендуем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан наградили за развитие толерантности на Всемирном саммите в ОАЭ
Московский Кремль
Кабмин перенес сроки оценки готовности энергокомпаний к зиме
Зерноуборочный комбайн
Руденя: АПК должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области
Фельдшерско-акушерский пункт
Врачи приняли первых пациентов в обновленном ФАПе в удмуртском селе
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Правкомиссия по иноинвестициям может собраться до конца года, заявили в ФАС
Эво Моралес в Мехико
Моралес поздравил партию с назначением спикеров сената и палаты депутатов
Пожар
Пожар в Азовском районе Ростовской области потушили
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Людмила Дмитриева
Более 36 тысяч гектаров земель в Ивановской области будут засеяны льном
Джебран Басиль
Глава МИД Ливана заявил о необходимости согласования кандидатуры премьера
Воронеж
В Воронежской облдуме прокомментировали формирование бюджета
Коалы
На помощь пострадавшим в Австралии коалам собрали более 640 тысяч долларов
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук прокомментировал закрытие телеканалов на Украине
Компрессорная станция
В Eurogas отметили необходимость использования возобновляемого газа
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Турция депортировала в США боевика ИГ* американского происхождения
Вид на Москву с высоты птичьего полета
Москва и Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в науке и экономике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
03:14РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"
03:09Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина
Лента новостейМолния