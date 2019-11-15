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РИА Новости

Площадь пожара в Крыму возросла до 52 гектаров

16:25 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Сергей Строителев
Лесной пожар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Лесной пожар в урочище Курлюк-Баш в крымских горах, несмотря на усилия спасателей и лесников, распространился на площадь свыше 50 гектаров, к тушению привлечены самолет-амфибия Бе-200, вертолет и около 500 спасателей и лесников, сообщили в МЧС республики Крым.
Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. Его площадь за первые сутки выросла с 3 до 20 гектаров. Утром в пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации, к тушению привлекли самолет Бе-200.
"Площадь пожара 52 гектара. Продолжают работу в очаге пожара самолет-амфибия Бе-200, за три часа он осуществил четыре водяных сброса, и специализированный вертолет Ми-8, сделавший 14 сбросов, что в общем составляет 97 кубометров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении, которое осложняется порывами сильного ветра до 22 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы 489 человек и 78 единиц техники от МЧС Крыма.
Ликвидация лесных пожаров
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В Крыму в районе лесного пожара ввели режим ЧС
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Бе-200Ми-8КрымПроисшествия
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