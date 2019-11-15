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РИА Новости

Минюст признал "Север.Реалии" СМИ-иноагентом

16:24 15.11.2019 (обновлено: 17:20 15.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции признало медиапроект "Радио Свобода" "Север.Реалии" СМИ-иноагентом, сообщается на сайте ведомства.
"Информационный ресурс "Север.Реалии" включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в сообщении.
Решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы материалов о фактах вмешательства во внутренние дела России, отметили в Минюсте.
Накануне глава этой комиссии Василий Пискарев заявил, что она обратится в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении проекта "Радио Свобода". По словам Пискарева, за два месяца "Север.Реалии" успел нарушить огромное количество российских законов, особенно в части оправдания экстремизма и пропаганды легализации наркотиков.
"Север.Реалии" стал десятым информационным ресурсом, признанным иноагентом. Ранее Минюст включил в реестр "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода", "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.
Принятие этого закона стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Здание Государственной Думы РФ
13 ноября, 12:06
В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
24221009
Обсудить 7
Василий ПискаревГосдума РФМинистерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Иноагентов надо бы обложить налогами в десятикратном обьёме..
15 ноября, 17:19
СРСвобода Разума
1820003
А ухо мацы когда признают иноагентом? А сколько ещё всякой всячины, которая лезет во внутренние наши дела?
15 ноября, 18:49
Rog Guka
800002
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