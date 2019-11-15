Минюст признал "Север.Реалии" СМИ-иноагентом

Решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы материалов о фактах вмешательства во внутренние дела России, отметили в Минюсте.

Накануне глава этой комиссии Василий Пискарев заявил, что она обратится в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении проекта "Радио Свобода". По словам Пискарева, за два месяца "Север.Реалии" успел нарушить огромное количество российских законов, особенно в части оправдания экстремизма и пропаганды легализации наркотиков.

"Север.Реалии" стал десятым информационным ресурсом, признанным иноагентом. Ранее Минюст включил в реестр "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода", "Сибирь.Реалии" и "Фактограф".

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.