В ДНР заявили о четырех погибших военнослужащих за неделю из-за обстрелов

"С 8 по 14 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек, из которых семь военнослужащих республики... Погибли четыре военнослужащих ", - заявил представитель ведомства.