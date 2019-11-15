В ДНР заявили о четырех погибших военнослужащих за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 8 по 14 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек, из которых семь военнослужащих республики... Погибли четыре военнослужащих ", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 212 человек, погибли 159. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4888 человек.