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РИА Новости

В ДНР заявили о четырех погибших военнослужащих за неделю из-за обстрелов

16:22 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в ДНР
Ситуация в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 8 по 14 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек, из которых семь военнослужащих республики... Погибли четыре военнослужащих ", - заявил представитель ведомства.
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В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 212 человек, погибли 159. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4888 человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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