На помощь пострадавшим в Австралии коалам собрали более 640 тысяч долларов

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 640 тысяч долларов на помощь Более 640 тысяч долларов на помощь коалам , пострадавшим от лесных пожаров в Австралии , собрали с помощью площадки GoFundMe , в 25 раз превысив изначальную цель.

Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Погибли четыре человека. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Жертвами лесных пожаров могли стать приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей. Их шансы на выживание уменьшаются с каждым днем из-за отсутствия воды.

Кампания по сбору средств была создана организацией Port Macquarie Koala Hospital 31 октября. Более 14 тысяч человек пожертвовали средства на помощь животным, что позволило значительно превысить первоначальную цель в 17 тысяч долларов.

Собранные средства будут направлены на установку питьевых станций в зоне обитания коал, чтобы помочь животным, страдающим от обезвоживания, и финансирование программы по их разведению.

"В условиях повышающихся температур и все большей засухи, доступ к воде необходим для выживания", - подчеркивают организаторы кампании.