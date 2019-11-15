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РИА Новости

На помощь пострадавшим в Австралии коалам собрали более 640 тысяч долларов

16:21 15.11.2019
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© AP Photo / DPA/Roland WeihrauchКоалы
Коалы
© AP Photo / DPA/Roland Weihrauch
Коалы. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 640 тысяч долларов на помощь коалам, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, собрали с помощью площадки GoFundMe, в 25 раз превысив изначальную цель.
Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Погибли четыре человека. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал. Жертвами лесных пожаров могли стать приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей. Их шансы на выживание уменьшаются с каждым днем из-за отсутствия воды.
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Кампания по сбору средств была создана организацией Port Macquarie Koala Hospital 31 октября. Более 14 тысяч человек пожертвовали средства на помощь животным, что позволило значительно превысить первоначальную цель в 17 тысяч долларов.
Собранные средства будут направлены на установку питьевых станций в зоне обитания коал, чтобы помочь животным, страдающим от обезвоживания, и финансирование программы по их разведению.
"В условиях повышающихся температур и все большей засухи, доступ к воде необходим для выживания", - подчеркивают организаторы кампании.
Как сообщает телеканал ABC, успехом кампании по сбору средств решили воспользоваться мошенники. В сети появилось несколько сайтов-дублеров организации.
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