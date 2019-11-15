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РИА Новости

В Eurogas отметили необходимость использования возобновляемого газа

16:19 15.11.2019 (обновлено: 16:20 15.11.2019)
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© Fotolia / stetskoКомпрессорная станция
Компрессорная станция
© Fotolia / stetsko
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Генеральный секретарь ассоциации Eurogas Джеймс Уотсон считает необходимым ввести в Евросоюзе обязательную цель по уровню использования возобновляемого газа (получаемого из возобновляемых источников – ред.), говорится в релизе ассоциации.
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Он прокомментировал решение Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) прекратить с конца 2021 года финансировать новые проекты в области ископаемых видов топлива и больше фокусироваться на энергетических проектах, поддерживающих нормальное состояние климата.
"Политика ЕИБ в области кредитования энергетики открывает новую эру для газа… Это важный шаг на пути достижения цели углеродной нейтральности к 2050 году, что поддерживает и Eurogas", - говорится в релизе.
Ранее Еврокомиссия предложила стратегии, согласно которым чистые выбросы парниковых газов в атмосферу (то есть выбросы и их абсорбирование) к 2050 году могут быть сведены к нулю. По словам Уотсона, новая кредитная стратегия ЕИБ будет поддерживать развитие систем улавливания и хранения углеродных выбросов, а также использование в энергетических целях водорода и биогаза.
"Европейские институты и страны-члены теперь должны последовать этому примеру и действительно использовать эту возможность. Очевидно, что наилучшим способом подчеркнуть необходимость этих новых газовых технологий было бы введение общеевропейских обязательных целей по возобновляемому и декарбонизированному газу", - приводятся в сообщении слова Уотсона.
В настоящее время Евросоюз активно использует природный газ, импортируя большую его часть. Основным поставщиком этого вида топлива в ЕС является Россия. Однако Еврокомиссия стремиться диверсифицировать источники энергии в ЕС.
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Eurogas - ассоциация, представляющая интересы европейских секторов оптовой, розничной торговли и распределения газа перед институтами власти Евросоюза. Основана в 1990 году. Сейчас в ассоциацию входят 47 компаний и ассоциаций из 21 страны, среди которых Eni, Equinor, GasTerra, "Нафтогаз Украины", Российское газовое общество, Shell Energy Europe, Total, Uniper, Wintershall Dea.
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