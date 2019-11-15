Глава МИД Ливана заявил о необходимости согласования кандидатуры премьера

БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Наделения полномочиями премьер-министра Ливана Мохаммада Сафади для формирования нового кабинета министров ожидает согласования политических сил страны, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль ливанскому телеканалу MTV.
"Этот период нуждается в человеке опытном. Сафади занимал разные министерские места и ни разу не был заподозрен в коррупции. Поэтому я считаю его кандидатуру подходящей", - сказал Басиль.
По словам главы МИД, Сафади согласился возглавить правительство при условии, что политические силы в Ливане договорятся о его назначении.
"Если все пройдет естественно, то логично, что переговоры начнутся в понедельник, для объявления Сафади по их завершении. Иначе мы останемся на этапе ожидания, если не договорятся о кандидате на премьерское кресло", - добавил Басиль.
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Басиль отметил, что период отсутствия правительства не продлится долго. Так как основные политические силы убеждены, что необходимо принимать решения в кратчайшие сроки.
"Кандидатура Сафади была предложена давно. Также как я лично предлагал ряд имен. Иногда на основе просьб премьера (Саада) Харии, который был всегда очень отзывчивым", - сказал Басиль.
Мохаммад Сафади в начале политической карьеры был депутатом от суннитского блока в Триполи. В 2008 году занял кресло министра национальной экономики. В 2011 года был назначен министром финансов.
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