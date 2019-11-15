На Главный храм Вооруженных сил установили центральный купол

"Купол весом около 80 тонн подняли при помощи уникального крана в 750 тонн. Для устойчивости вес крана увеличили контргрузами до 1250 тонн. Всего главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма", - рассказали в ведомстве.