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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

На Главный храм Вооруженных сил установили центральный купол

16:14 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтроительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка "Патриот"
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Центральный купол весом порядка 80 тонн установили на строящийся в Кубинке главный храм Вооруженных сил России, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Купол весом около 80 тонн подняли при помощи уникального крана в 750 тонн. Для устойчивости вес крана увеличили контргрузами до 1250 тонн. Всего главный храм ВС РФ украсят шесть куполов. Четыре одинаковых купола будут установлены на так называемые четверики, три из них уже заняли свои места. Еще один установят на звонницу, а самый большой купол сегодня занял центральную часть храма", - рассказали в ведомстве.
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Главный храм ВС РФ возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства, так или иначе, связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен - 19,45 метра.
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