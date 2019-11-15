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РИА Новости

Пожар в Азовском районе Ростовской области потушили

16:13 15.11.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.51 - полная ликвидация", - сказал он.
Пожар произошел в районе хутора Обуховка Азовского района на площади в 4 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 60 детей и воспитателей из близлежащего детского сада. Из-за сильного ветра пожару был присвоен 3 ранг. В 14.20 пожар был локализован по фронту на 1 тысяче метров.
К тушению огня привлекались 114 человек и 21 единица техники.
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