Пожар в Азовском районе Ростовской области потушили

Пожар произошел в районе хутора Обуховка Азовского района на площади в 4 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы около 60 детей и воспитателей из близлежащего детского сада. Из-за сильного ветра пожару был присвоен 3 ранг. В 14.20 пожар был локализован по фронту на 1 тысяче метров.