Астронавты НАСА в 2020 году запланировали шесть выходов в космос

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. НАСА планирует шесть выходов в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе в 2020 году, говорится в отчете главного инспектора НАСА планирует шесть выходов в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе в 2020 году, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном на сайте ведомства.

"Сейчас планом НАСА по обслуживанию станции предусмотрено шесть выходов в открытый космос в 2020 году для замены старых батарей на новые литий-ионные батареи", - говорится в отчете.

Отмечается, что по правилам безопасности астронавты не могут работать за бортом станции в одиночку. В случае, если из-за неготовности новых американских кораблей НАСА придется сократить количество членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного человека, помощь в работе в открытом космосе могут оказать российские космонавты.

Однако, как говорится в отчете, это все равно будет сопряжено с риском для станции, так как всего один человек останется внутри МКС.