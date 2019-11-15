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РИА Наука
2019-11-15T16:13Z
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РИА Новости

Астронавты НАСА в 2020 году запланировали шесть выходов в космос

16:13 15.11.2019
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© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко Выход в открытый космос астронавтов NASA
Выход в открытый космос астронавтов NASA
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
Выход в открытый космос астронавтов NASA. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. НАСА планирует шесть выходов в открытый космос с борта Международной космической станции по американской программе в 2020 году, говорится в отчете главного инспектора НАСА Пола Мартина, опубликованном на сайте ведомства.
"Сейчас планом НАСА по обслуживанию станции предусмотрено шесть выходов в открытый космос в 2020 году для замены старых батарей на новые литий-ионные батареи", - говорится в отчете.
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США могут сократить число астронавтов на МКС
Отмечается, что по правилам безопасности астронавты не могут работать за бортом станции в одиночку. В случае, если из-за неготовности новых американских кораблей НАСА придется сократить количество членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного человека, помощь в работе в открытом космосе могут оказать российские космонавты.
Однако, как говорится в отчете, это все равно будет сопряжено с риском для станции, так как всего один человек останется внутри МКС.
Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина рассказывали РИА Новости, что российские космонавты Николай Тихонов и Анатолий Иванишин прошли подготовку к выходу в открытый космос по американской программе. Последний раз российский космонавт работал в американском скафандре EMU в 2007 году, это был Юрий Маленченко.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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