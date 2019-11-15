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Ростовская область
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РИА Новости

Ростовская область выделит 972 миллиона рублей на авиаперевозки

16:12 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Ростовская область направит 972 миллиона рублей на развитие межрегиональных авиаперевозок в ближайшие 3 года, сообщает правительство региона.
По словам губернатора Василия Голубева, регион продолжит системно развивать воздушное сообщение из своего аэропорта. "В этом году область выделила 324 миллиона рублей на открытие новых маршрутов, субсидируя пока еще коммерчески не окупаемые направления. Эта поддержка будет сохранена на 2020-2022 годы", - сказал он на совещании по данной теме.
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Благодаря бюджетной поддержке, по данным правительства области, в текущем году из аэропорта "Платов" появились рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Калининград и Астрахань. Помимо этого, на условиях софинансирования с другими регионами начаты полеты в Астрахань, Владикавказ, Омск и Калининград с промежуточной посадкой в Калуге, а также трансферные перевозки в Челябинск через Минводы.
На всех субсидируемых направлениях по итогам десяти месяцев 2019 года отмечен рост пассажиропотока. Всего с начала года по этим направлениям перевезено более 265 тысяч человек, или 10% от общего пассажиропотока аэропорта "Платов" (2,617 миллиона пассажиров). В ближайшие 3 года из ростовского аэропорта планируется ежегодно открывать по пять новых маршрутов.
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