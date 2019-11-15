Ростовская область выделит 972 миллиона рублей на авиаперевозки

Благодаря бюджетной поддержке, по данным правительства области, в текущем году из аэропорта "Платов" появились рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Калининград и Астрахань. Помимо этого, на условиях софинансирования с другими регионами начаты полеты в Астрахань, Владикавказ, Омск и Калининград с промежуточной посадкой в Калуге, а также трансферные перевозки в Челябинск через Минводы.

На всех субсидируемых направлениях по итогам десяти месяцев 2019 года отмечен рост пассажиропотока. Всего с начала года по этим направлениям перевезено более 265 тысяч человек, или 10% от общего пассажиропотока аэропорта "Платов" (2,617 миллиона пассажиров). В ближайшие 3 года из ростовского аэропорта планируется ежегодно открывать по пять новых маршрутов.