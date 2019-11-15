Порядка 1,5 тысячи новых лежачих полицейских установят на дорогах МО

В опросе о местах установки лежачих полицейских приняло участие порядка 300 человек. На выбор жителям региона было предложено 200 вариантов, наибольшую активность проявили представители Балашихи, Люберец и Домодедова.

В план на 2020 год вошли участки дорог рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров. Помимо этого искусственные неровности появятся в местах, где чаще всего случаются ДТП.