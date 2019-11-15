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РИА Новости

Порядка 1,5 тысячи новых лежачих полицейских установят на дорогах МО

16:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковУстановка искусственной дорожной неровности
Установка искусственной дорожной неровности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На дорогах Подмосковья в 2020 году появится около 1,5 тысячи лежачих полицейских. При составлении плана на следующий год учитывали мнение жителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В опросе о местах установки лежачих полицейских приняло участие порядка 300 человек. На выбор жителям региона было предложено 200 вариантов, наибольшую активность проявили представители Балашихи, Люберец и Домодедова.
Опрос проводило сообщество "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В план на 2020 год вошли участки дорог рядом с пешеходными переходами, вблизи школ, детских садов, поликлиник и культурно-досуговых центров. Помимо этого искусственные неровности появятся в местах, где чаще всего случаются ДТП.
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